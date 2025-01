Pavard: “Champions nostro obiettivo. Napoli? Hanno una sola partita a settimana”

Intervenuto al fianco di Simone Inzaghi, questo pomeriggio da Appiano Gentile anche Benjamin Pavard ha partecipato alla conferenza stampa di vigilia in vista del match di Champions League di domani sera tra Inter-Monaco. Queste le parole del difensore francese che, oltre a ricordare le ambizioni in tutte le competizioni del club nerazzurro, ha lanciato una provocazione al Napoli.

INTER – “Sono venuto qua all’Inter per vincere tutti i titoli possibili. Abbiamo la stessa mentalità, sono arrivato l’anno scorso ma l’Inter vince trofei da tanti anni. La Champions è un obiettivo, siamo fiduciosi e stiamo preparando bene le partite. Siamo tranquilli, abbiamo automatismi, ci sono tanti calciatori che giocano insieme da tanti anni. Domani cercheremo di qualificarci contro il Monaco che ha una squadra molto forte. Ci aspettiamo una partita difficile, ma faremo di tutto per vincere”.

SCUDETTO – “Lotta con il Napoli? Vero che l’anno scorso avevamo tanti punti di vantaggio, ma non si può sempre vincere il campionato con 18 punti di vantaggio. Quest’anno c’è il Napoli che gioca molto bene, hanno una partita a settimana, quindi tante energie. Noi giochiamo tante partite di seguito, ma abbiamo fatto risultati positivi. Se vinciamo la partita di recupero, saremo a pari punti con loro. Ci troviamo bene, stiamo andando bene e ci riposiamo anche bene. Stiamo bene e domani lo dimostreremo ancora una volta”.

SERATA DI CHAMPIONS – “Il segreto per queste partite decisive? Sinceramente è una partita che prepariamo allo stesso modo di una finale o di una partita con il Lecce, non sottovalutiamo mai nessuno. E’ vero che ci vuole esperienza, ma non ce l’ho soltanto io, lo staff, il mister, calciatori come Lautaro che hanno vinto tantissimi trofei. Siamo tutti abituati a questo genere di partite, non c’è pressione e sappiamo cosa domani fare, domani cercheremo di dimostrarlo. Se saremo soli a livello difensivo, sono sicuro che vinceremo”.

ASTINENZA DA GOL – “Se c’è un motivo? No, prima di infortunarmi stavo per segnare contro il Lipsia. Come difensore il mio obiettivo non è segnare, ma difendere bene. Quindi preferisco fare un clean sheet in quanto difensore, poi ovviamente se posso aiutare con il gol ben venga. Non è ancora successo, ma lo spero, magari succede domani”.

DUMFRIES – “Ha delle qualità straordinarie, è veloce, sa saltare, è fisico. E’ uno dei migliori terzini al mondo, l’ho sempre visto anche prima di arrivare qui. E’ molto performante, lo è anche in allenamento e sono sicuro che continuerà così”.

CRESCITA IN ITALIA – “Serie A l’università dei difensori? E’ vero che se paragonato a Francia e Germania si lavora tanto a livello tattico. Sappiamo come pressare, come lavorare su transizioni e andare avanti. Si lavora spesso su questo aspetto, in quanto difensore mi piace poter migliorare anche a livello tattico”.

BENJI L’INTERISTA – “Come nasce? Quando ero sull’aereo con i miei procuratori, avevo messo la musica. Non so, è arrivato così, con un amico ne abbiamo parlato, poi la gente mi ha detto ‘Benji L’Interista’ ed è una società che ho sempre seguito. Ho giocato qui col Bayern Monaco e sono stato impressionato dello stadio e della squadra. E’ stata una cosa naturale, mi vedevo qua e sono felice di essere arrivato”.

BISSECK – “Yann è una grande promessa, ha un grande potenziale. Parla anche francese e parliamo francese insieme, sono contento della sua crescita. Cerca sempre di dare il massimo, sono contento per lui. Può giocare in tanti ruoli come me, c’è una sana competizione, cerchiamo di spingerci per migliorare sempre di più”.

INTERPRETAZIONE DEL RUOLO – “Io come Bastoni? Non sono indicazioni dal mister, lui ha idee fantastiche e ci lascia tanta libertà. Bastoni gioca in questo sistema da tanto tempo, è il migliore in questo ruolo si a livello difensivo che offensivo. Io non ho un freno, ma penso magari più a livello difensivo quando perdiamo la palla e non restare scoperti. Ovviamente è qualcosa su cui posso ancora migliorare”.

INTER FAVORITA PER LA CHAMPIONS – “E’ ancora troppo presto per dirlo, domani avremo una partita da vincere per fare parte delle prime otto. Una squadra come l’Inter è favorita ogni stagione, ma non ci pensiamo ancora. L’obiettivo è arrivare fino in fondo, ma non dobbiamo aggiungere pressioni”.