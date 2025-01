Milan-Inter, l’annuncio ufficiale su Calhanoglu: “Ecco come sta”

Nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni di Hakan Calhanoglu, attualmente indisponibile per il fastidio al polpaccio accusato qualche settimana fa. Il centrocampista turco non è ancora rientrato in gruppo e sino a questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato.

Per questa ragione, Simone Inzaghi non potrà fare ancora affidamento su Calhanoglu in vista del match tra Inter e Monaco di domani sera. Le condizioni del centrocampista sono comunque in netto miglioramento, come spiegato dallo stesso allenatore questo pomeriggio in conferenza stampa.

L’ex rossonero difficilmente farà in tempo per tornare in campo dal primo minuto nel derby Milan-Inter di domenica 2 febbraio, ma ha comunque chance di rientrare tra i convocati. Tutto, però, dipenderà dalle sue condizioni nelle prossime 48 ore.

Questo l’annuncio ufficiale di Inzaghi: “Calhanoglu, Acerbi e Correa per domani non ci saranno. Stanno lavorando bene, abbiamo fiducia, però vedremo nei prossimi due giorni se potremo riproporli per la partita di domenica. C’è abbastanza fiducia, ma oggi li ho visti lavorare bene”.