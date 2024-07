Inter-Las Palmas 3-0: Taremi SHOW, Dimarco regala un gioiello

Inter-Las Palmas, si comincia a fare sul serio: a partire dalle 19.30 in diretta la terza amichevole di questo pre-campionato per la formazione di Simone Inzaghi all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Las Palmas!

IL TABELLINO DI INTER-LAS PALMAS 3-0

Reti: 11′ Taremi (rig.), 37′ Taremi, 85′ Dimarco

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LAS PALMAS

90′ | Triplice fischio! Sacchi decreta la fine del match senza recupero!

87′ | Ultimi due cambi per l’Inter: fuori Martinez e Taremi, dentro Di Gennaro e Quieto.

85′ | GOLAZOOOO DI DIMARCOOOO! L’esterno approfitta di un errore degli spagnoli e involato verso la porta avversaria si inventa un pallonetto col mancino delizioso per scavalcare Cillessen.

84′ | Buona parata in volo di Martinez sulla conclusione dalla distanza di Gonzalez.

82′ | Ancora sostituzioni per l’Inter: fuori Bisseck, Asllani e Mkhitaryan, dentro Aidoo, Salcedo e Berenbruch.

81′ | Opportunità per Mkhitaryan che da ottima posizione conclude rasoterra sfiorando solamente il palo.

79′ | Splendida palla di Bastoni a scavalcare la difesa avversaria, Frattesi controlla perfettamente ma a tu per tu calcia addosso a Cillessen sprecando una grande occasione.

69′ | Cooling break: come già successo nel primo tempo, anche nella ripresa le due squadre si dissetano e riprendono fiato a bordocampo.

64′ | Inzaghi ridisegna l’Inter con i cambi dopo la prima ora di gioco: Josep Martinez; Bissek, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asslani, Barella, Dimarco; Mkhitaryan, Taremi.

62′ | Prime sostituzioni per l’Inter:

– fuori Correa, Agoumé, Fontanarosa, Zielinski e Kamate.

– dentro Frattesi, Barella, Acerbi, Darmian, Bastoni e Dimarco.

58′ | Palo colpito da Gonzalez su un brutto errore in uscita di palla di Josep Martinez.

46′ | Inizia il secondo tempo! Non ci sono modifiche tra i nerazzurri rispetto alla prima frazione.

2° TEMPO

45′ | Si chiude senza recupero il primo tempo di Cesena!

37′ | SEMPRE TAREMIIII, DOPPIETTA PER L’IRANIANO! Combinazione da urlo in area di rigore tra Fontanarosa e Mkhitaryan, poi l’armeno dal fondo scarica indietro per l’indisturbato Taremi che trova un tap-in facile a porta sguarnita.

35′ | Horkas devia in angolo il tiro a giro di Correa da posizione invitante. Azione ancora una volta viziata da una sgroppata impressionante di Bisseck dopo un anticipo perfetto del centrale tedesco che mostra già una condizione fisica invidiabile.

28′ | Riprende il gioco!

26′ | Cooling break: squadre a riposo a bordocampo.

25′ | Asllani sfiora il gol su calcio di punizione, l’albanese per poco non sorprende Horkas che salva in tuffo.

19′ | Annullato il raddoppio di Mkhitaryan per posizione di fuorigioco. Proteste nerazzurre per un rigore non concesso su un intervento nettamente in ritardo ai danni di Correa nella stessa azione.

11′ | TAREMIIIIIIII! L’IRANIANO INFALLIBILE DAL DISCHETTO! Il nuovo acquisto nerazzurro calcia centralmente e spiazza Horkas!

10′ | CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Super anticipo di Bisseck che manda subito Taremi in verticale: l’iraniano viene atterrato in area di rigore da Herzog e Sacchi indica immediatamente il dischetto!

6′ | Prima vera palla gol per l’Inter che fa circolare bene il pallone da destra verso sinistra: Mkhitaryan serve Carlos Augusto da buona posizione, il brasiliano calcia con potenza ma conclude di pochi centimetri sopra la traversa.

5′ | Paura per il momento rientrata: Asllani torna in campo senza particolari problemi

3′ | Finisce giù Asllani dopo un duro contrasto: gioco momentaneamente fermo con l’albanese rimasto molto dolorante a terra.

1′ | Fischia l’arbitro Juan Luca Sacchi, inizia Inter-Las Palmas!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAS PALMAS

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 7 Zielinski, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 23 Barella 24 Salcedo, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 57 Quieto, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAS PALMAS (4-2-3-1): 25 Horkas; 27 Rozada, 3 Marmol, 28 Herzog, 18 Sinkgraven; 12 Loiodice, 20 Rodriguez; 9 Cardona, 10 Moleiro, 14 Fuster; 16 Mata.

A disposizione: 1 Cillessen, 2 Marvin, 4 Suarez, 5 Javi Munoz, 6 Gonzalez, 7 Pejino, 8 Campana, 11 B. Ramirez, 15 Clemente, 19 S. Ramirez, 21 Gil, 23 Alex Munoz, 24 Cedric, 26 Bassinga, 29 McBurnie. Allenatore: Luis Carrion.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)

Assistenti: Pagliardini – Trasciatti.