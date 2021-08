LIVEBLOG – Lukaku e l’Inter rischiano di separarsi: “Spiaze per Inzaghi”

I social si infiammano

Romelu Lukaku e l'Inter rischiano clamorosamente di dirsi addio anzitempo. Il Chelsea infatti sta imbastendo un assalto a cui sarà difficile resistere per entrambe le parti: oltre 120 milioni per i nerazzurri e quasi il doppio dello stipendio all'attaccante (15 milioni a stagione). I tifosi naturalmente non ci stanno e, in attesa della presa di posizione della Curva Nord, sui social esprimono tutto il proprio disappunto verso il club, che non ha preso una posizione netta dopo le voci delle ultime ore.