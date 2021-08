Eriksen-Inter, oggi l’abbraccio ad Appiano coi compagni. Domani gli esami al cuore?

Il trequartista danese nella giornata di ieri era tornato a Milano

Antonio Siragusano

Come da giorni era stato anticipato, finalmente ieri Christian Eriksen ha fatto il suo ritorno a Milano. Il suo arrivo in Italia, in parte oscurato in casa Inter dalle voci che hanno riguardato l'assalto del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku, ha preceduto il colloquio con l'amministratore delegato Beppe Marotta: toni sereni e soprattutto grande voglia del trequartista danese di poter riabbracciare finalmente i compagni ad Appiano Gentile e conoscere Simone Inzaghi con tutto il suo nuovo staff.

Un incontro che avverrà nella giornata odierna e che sicuramente farà piacere all'intero ambiente, rimasto col fiato sospeso per diversi minuti in quel maledetto 12 giugno in cui Eriksen aveva accusato il forte malore al cuore. Successivamente, secondo La Gazzetta dello Sport, domani sarà giornata di visite approfondite, il cui responso potrebbe arrivare nelle mani del club nel giro di 7/10 giorni.

Versione contrastante è invece quella fornita questa mattina da Tuttosport, secondo cui il danese non dovrebbe effettuare alcun controllo in questo suo ritorno a Milano, in attesa di capire dai medici che lo seguono in Danimarca se il problema avuto al cuore sia di natura infettiva (come si spera) o meno.