Dal Portogallo – Inter, c’è il via alla trattativa tra Flamengo e Vidal

Il centrocampista cileno potrebbe ancora lasciare i nerazzurri nel corso dell'estate

Nonostante la voglia di rimettersi in discussione con la maglia dell'Inter e giocare una nuova importante stagione in Europa sia davvero tanta per Arturo Vidal, dal Portogallo nelle scorse ore hanno fatto sapere di una possibile trattativa già avviata tra il Flamengo e lo stesso centrocampista cileno. Sappiamo benissimo come il club brasiliano sia un vecchio desiderio dell'ex Barcellona, il quale non ha infatti mai nascosto di volerci giocare un giorno prima di chiudere la propria carriera in Cile.