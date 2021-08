L’Inter vacilla per Lukaku: la plusvalenza sarebbe mostruosa

Economicamente parlando sarebbe un affare, sportivamente molto meno

L' Inter , per quanto l'intenzione iniziale fosse quella di cedere solo Hakimi , sta iniziando a tentennare a fronte delle offerte mostruose presentata dal Chelsea a Romelu Lukaku . Vacilla anche in virtù del fatto che lo stesso giocatore è in dubbio su cosa scegliere per il proprio futuro, economico e sportivo. Tuttavia, per quanto sia triste e molto materialista, quanto ci guadagnerebbe effettivamente il bilancio nerazzurro? Moltissimo

Numeri da capogiro, non solo in tempi di pandemia e per una squadra in difficoltà economiche come i nerazzurri, ma per tutti in qualsiasi epoca. Per questo, per quanto una eventuale cessione sarebbe una mazzata a livello morale per tutto l'ambiente, oltre che a un consistente problema tecnico e tattico a 3 settimane dall'inizio del campionato, da un lato si possono anche parzialmente comprendere le motivazioni alla base del vacillamento della proprietà.