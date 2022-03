Verso Liverpool-Inter, allenamento con la dirigenza al completo. Chi prende il posto di Barella?

Il centrocampista è ancora squalificato

Domenica di lavori, in casa Inter , per preparare la sfida di martedì sera contro il Liverpool : le ore mancanti alla sfida - letteralmente un dentro o fuori di Champions - sono poco più di quarantotto, e Simone Inzaghi cerca di preparare i suoi nel miglior modo possibile per affrontare i Reds nella loro tana, ad Anfield . Presenti all'allenamento di oggi anche i dirigenti Marotta , Ausilio e Baccin , vicini alla squadra dopo l'importante vittoria di Salerno di venerdì sera e a testimonianza di come l'impegno europeo infrasettimanale sia particolarmente sentito.

Inzaghi, chiaramente, schiererà i migliori a sua disposizione: e, a tal proposito, ci sono almeno un paio di ballottaggi che in queste ore sono in corso per delle maglie da titolare nella sfida di martedì sera. Il primo riguarda la fascia mancina, e dovrebbe essere in realtà di facile soluzione: Ivan Perisic si è allenato anche oggi insieme al gruppo, e lo ha fatto a pieno regime. Sarà quindi lui a prendere posto dal primo minuto sull'out di sinistra, con Gosens che si candida a entrare a partita in corso. Il dilemma più spinoso, invece, riguarda il centrocampo, con Nicolò Barella che come noto sarà ancora assente per scontare la seconda giornata di squalifica: in ballottaggio ci sono Gagliardini e Vidal, con il cileno che sembra essere attualmente in pole. Più sullo sfondo, invece, la candidatura di Vecino.