Colloqui e lavoro atletico: ecco come l’Inter ha ritrovato Barella

Barella si è ritrovato

Barella contro la Salernitana è tornato al top, sfornando una prestazione gigantesca con annessi due assist. Era da tempo che non vedevamo un Nicolò così. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il ritrovo di Barella è da attribuire al grande lavoro dello staff tecnico di Inzaghi, oltre che dello stesso giocatore.

Il tecnico piacentino, in queste ultime settimane, ha trasmesso tutta la fiducia di cui Barella aveva bisogno. Gli ha ricordato quanto sia importante per la squadra e per tutto l'ambiente. Lo ha fatto alla fine di ogni allenamento, con colloqui individuali e motivazionali nel suo ufficio.