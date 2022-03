L’Inter crede nell’impresa a Liverpool: Inzaghi ritrova Perisic, Vidal in pole

Allarme rientrato per l'esterno croato

La vittoria contro la Salernitana ha ridato fiducia all' Inter , ma per continuare il "nuovo ciclo" che si è appena aperto, c'è bisogno di una grande prestazione a Liverpool. Ad Appiano ci credono tutti nell'impresa, com'è giusto che sia.

Inzaghi per la trasferta in Inghilterra, come riporta La Gazzetta dello Sport, ritroverà Perisic sulla fascia sinistra. Il croato, che aveva accusato un lieve affaticamento muscolare, è stato risparmiato proprio in ottica Champions.