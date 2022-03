L’Inter ritrova Lautaro e prova a convincere l’Argentina a non convocarlo

Diplomazia nerazzurra a lavoro con Lautaro e l'Argentina

La tripletta contro la Salernitana ha risvegliato il Toro. Rotto il digiuno, il centravanti nerazzurro ora è pronto a far spiccare il volo all' Inter. A partire da Liverpool - impresa a cui la squadra crede - ma soprattutto nella volata Scudetto.

E proprio in ottica campionato, la diplomazia dell'Inter - come riporta Tuttosport - è a lavoro con Lautaro e l'Argentina: l'obiettivo è convincere l'Albiceleste a rinunciare alla convocazione del Toro per le gare di qualificazione ai Mondiali di fine marzo. Cosa importante da ricordare: l'Argentina ha già strappato il pass per Qatar.