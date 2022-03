Liverpool-Inter, designato l’arbitro del match: è lo spagnolo Lahoz

Si gioca martedì prossimo ad Anfield (ore 21)

I nerazzurri, come noto, dopo una prestazione convincente (ma conclusasi con una sconfitta) a San Siro, saranno chiamati a dare il meglio nella tana dei Reds per recuperare lo 0-2. In caso di parità nel risultato complessivo, ricordiamo, non opererà la regola del gol doppio segnato in trasferta, ma si procederà con supplementari ed eventuali rigori.