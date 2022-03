Liverpool-Inter, Inzaghi: “Ne usciamo fortificati. Cambio Sanchez? Mi serviva in campo”

Le parole del tecnico

ESPULSIONE -"Peccato per l'espulsione che ha segnato l'ultima mezz'ora di gioco proprio mentre il Liverpool poteva accusare il colpo. Stavo pensando ai cambi perché eravamo in partita, soffrendo il giusto. Portiamo via una vittoria che fa piacere, ma inutile per la qualificazione. Erano 11 anni che non andavamo agli ottavi di Champions e ce la siamo giocata alla pari con quella che per me è la squadra più forte d'Europa. Non siamo stati inferiori tra andata e ritorno".