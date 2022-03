Liverpool-Inter, le PAGELLE live di Passione Inter

I voti dei nerazzurri in campo

Pietro Magnani

HANDANOVIC 6 -

SKRINIAR 7 - Avvio molto attento su Mané, salva un goal già fatto su un corner avversario e si procura una punizione molto pericolosa con una progressione offensiva importante.

DE VRIJ 7 - Buona chiusura su Robertson nei primi minuti, attento come a inizio stagione, gestisce con autorevolezza la sua porzione di campo, con diverse chiusure importanti.

BASTONI 7 - Parte molto alto, supportando Perisic nei tentativi iniziali di spinta a sinistra, la fascia "forte" dell'Inter all'andata. Attento nei primi minuti sugli strappi di Salah. Dimostra i propri piedi buoni con un lancio meraviglioso per Perisic, non sfruttato e con il pressing arriva addirittura a disturbare il portiere avversario.

DUMFRIES 5,5 - Sta molto alto per cercare di far rinculare Robertson, ma pecca un po' di precisione. Anche in fase offensiva è in difficoltà e non riesce mai, nemmeno in campo aperto, a farsi valere. L'unico veramente sottotono nell'Inter.

VIDAL 5,5 - Pronti via perde una palla pericolosa. Sembra comunque nel vivo del gioco ma sempre un secondo troppo lento. Ha molta voglia e si fa vedere anche in profondità, senza però mai trovare grandi guizzi e anzi, cercando a volte giocate che si rivelano imprecise e rischiose. Più che lento di gambe, sembra lento di testa: pensa sempre troppo a cosa fare. Col passare dei minuti peggiora la propria prestazione, stoppando male palloni facili e perdendo palle molto pericolose. Non ha più fiato e concentrazione per partite tanto agonistiche. Nel finale di primo tempo si prende un giallo giusto ma forse non necessario, visto che aveva dei compagni vicino.

BROZOVIC 7 - Ogni volta che c'è confusione a centrocampo arriva lui, con calma e classe, a rimettere ordine. Porta a scuola più di una volta palla al piede i mediani del Liverpool, regalando giocate fantastiche.

CALHANOGLU 6 - Butta all'aria con un brutto passaggio un contropiede 3 contro 3. Nei primi minuti il peggiore dei 3 di centrocampo. Cresce poi alla distanza, anche se resta sempre un po' bloccato e poco propositivo. Calcia una buona punizione dal limite, un po' troppo centrale forse, ma è bravo Alisson a respingere.

PERISIC 6 - Avvio meno brillante dell'andata, prova a puntare Arnold senza successo, ma alla lunga poi si sblocca e corre con maggior continuità. Mette un paio di buoni cross per Lautaro ma i centimetri di vantaggio di Van Dijk sull'argentino sono troppi.

SANCHEZ 6,5 - Sembra in serata, innesca due buone azioni con la sua grande visione di gioco, lanciando Perisic sulla sinistra. Inventa un pallone perfetto per l'1 a 0 per il croato, ma Arnold chiude alla grandissima una grande occasione. In palla e altruista, sembra a suo agio nella bolgia di Anfield, ma la retroguardia dei Reds è sempre molto attenta sulle sue invenzioni. Cala un po' alla distanza e si prende un giallo per un bruttissimo intervento su Thiago.

LAUTARO 5,5 - Poco in palla e coinvolto, ha una palla buona ma non riesce a concretizzarla a dovere.

INZAGHI 6 - L'Inter parte bene e con personalità, poi però si spegne sulla distanza e soffre, come all'andata, in maniera clamorosa i calci piazzati. Forse per foga, le idee non mancano, ma peccano le tempistiche: o si attacca lo spazio troppo presto, finendo in fuorigioco, o troppo tardi, regalando palla agli avversari.