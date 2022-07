Lugano-Inter, un classico dell’estate nerazzurra: gli ultimi precedenti

Ripercorriamo gli scorsi Lugano-Inter

Alessio Murgida

Lugano-Inter è ormai diventato un appuntamento fisso per noi tifosi, un classico dell'estate nerazzurra. Anche quest'anno ci sarà il classico "rito svizzero": domani - alle ore 18.30 - l'Inter di Inzaghi è attesa per il primo test stagionale proprio a Lugano. Ma vi ricordate gli scorsi precedenti?

Essendo amichevoli estive, tanti di voi potrebbero essere dimenticati di alcuni (divertenti) dettagli, come un Nainggolan allenato da Inzaghi oppure la sempreverde coppia Dalbert-Lazaro. Ripercorriamo allora insieme gli scorsi Lugano-Inter.

LUGANO-INTER 2018 - LA DOPPIETTA DI KARAMOH

L'ultima Inter di Spalletti, la prima in Champions League dopo gli anni di buio. In campo con un 4-2-3-1 che presentava già diversi elementi titolari di quell'Inter come: Candreva, Politano, Nainggolan e de Vrij. Ma la stella di quella sera fu Yann Karamoh: il francese, entrato dalla panchina, mise a segno una doppietta che lasciava ben sperare per la nuova stagione.

Karamoh, invece, andò in prestito al Bordeaux in quell'anno. A chiudere il risultato finale di 0-3 fu Lautaro Martinez che si presentò ai tifosi nerazzurri mettendo in fila diverse prestazioni ottime nelle amichevoli.

LUGANO-INTER 2019 - LA PRIMA DI CONTE

La prima Inter di Conte, targata Stefano Sensi. L'ormai ex nerazzurro fu il protagonista dei primissimi tempi di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Anche nell'amichevole contro il Lugano, il centrocampista mise il timbro con un gol dalla pregevole fattura.

Non male nemmeno il gol di Brozovic dell'0-2 prima dell'accorcio degli svizzeri per il risultato finale di 1-2.

INTER-LUGANO 2020 - IL GOL DI DALBERT SU ASSIST DI HAKIMI

No, non vi stiamo parlando dal Metaverso. La Lugano-Inter del 2020, o meglio Inter-Lugano visto che si giocava ad Appiano Gentile per ragioni di Covid, ha un sapore tutto esotico. La seconda Inter di Conte portò a casa l'amichevole con il risultato di 5-0. Ad aprire le danze, fu proprio Dalbert su un assist di Hakimi, dopo la più classica delle sue cavalcate.

Da segnalare anche una LuLa particolarmente attiva con doppietta di Lautaro e rete di Lukaku: chissà che i due non si possano ripetere anche quest'anno...

LUGANO-INTER 2021 - LA PRIMA DI INZAGHI

L'esplosione di Satriano, i rigori parati da Ionut Radu e il penalty vincente di Andrea Ranocchia. L'ultima Lugano-Inter (giocatasi allo Stadio Cornaredo) è stata abbastanza pazza, un battesimo di fuoco per Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Non c'è molto altro da dire su questa partita, godetevi semplicemente gli highlights. Ah, c'erano anche Nainggolan e Dalbert.