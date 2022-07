Skriniar-PSG, la situazione: l’Inter medita un doppio piano B

La difesa è la zona calda per il mercato dell'Inter al momento. In primis, c'è da chiarire la situazione tra Skriniar e PSG. Come riporta Sky Sport, l'Inter è stata chiara con i parigini: per cedere lo slovacco servono almeno 70 milioni di euro in cash. Il contratto in scadenza nel 2023 non è un fattore, visto che il club nerazzurro e il giocatore avrebbero già l'accordo per rinnovare.