UFFICIALE – Amichevoli, ecco dove vedere in TV Lens-Inter e Inter-Lione

Ecco dove vedere in TV e in diretta

Dopo gli annunci delle amichevoli Lugano-Inter e Inter-Monaco (che saranno visibili in esclusiva su SportItalia), arrivano le ufficialità anche per altre due amichevoli.

Lens-Inter del 23 luglio (ore 18.30) e Inter-Lione del 30 luglio (ore 20.30) saranno trasmesse in esclusiva su DAZN, come comunicato dallo stesso broadcaster. Ovviamente, noi di Passione Inter saremo in diretta su YouTube e Twitch per accompagnarvi agli appuntamenti e gustarci le partite insieme a voi.