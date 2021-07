UFFICIALE – Sarà Lugano-Inter la prima amichevole stagionale per Inzaghi

Esordio per il nuovo tecnico nerazzurro nel tradizionale impegno estivo

Si aprirà ancora una volta con Lugano-Inter la nuova stagione nerazzurra, come da tradizione negli ultimi anni. Il primo test amichevole per la formazione interista tra le altre cose farà da cornice al debutto di Simone Inzaghi in una partita vera e propria, in attesa poi dell'esordio in un match ufficiale nel prossimo campionato che avrà inizio il 13 agosto. In mattinata il club di Viale della Liberazione ha resto nota la data di sabato 17 luglio per il primissimo appuntamento della stagione.