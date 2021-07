Mercato – Inter, Keita non è una priorità per l’attacco. Ma l’attaccante spera ancora di tornare

Il centravanti senegalese vorrebbe tornare a giocare a San Siro

Non sono ancora tramontate le speranze sul mercato di Keita Balde di tornare a vestire la maglia nerazzurra, nonostante lo scarso interesse mostrato fino ad ora nei suoi confronti da parte dell'Inter. Il centravanti senegalese, rientrato al Monaco per il mancato riscatto da parte della Sampdoria, avrebbe già parlato con Simone Inzaghi facendogli sapere quanto importante sarebbe per lui poter tornare a Milano e soprattutto poter ancora una volta lavorare con lo stesso tecnico con il quale aveva fatto scintille ai tempi della Lazio.