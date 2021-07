Accadde Oggi – 9 luglio 2006, Materazzi in cima al mondo: dalla testata al trionfo

Quello del 2006, per Materazzi, fu un Mondiale sulle montagne russe

La storia la conosciamo tutti: anche perché, quella di Materazzi in quel Mondiale del 2006, è storia per davvero, è il Mondiale delle montagne russe di Matrix e del calcio italiano. Ed è proprio oggi che se ne celebra l'anniversario, il quindicesimo: da allora, l'Italia avrebbe conquistato solamente altre due finali nella sua storia. La prima, l'1 luglio 2012, finale degli Europei persa 4-0 contro la Spagna. La seconda, in programma domenica prossima, l'11 luglio 2021, altra finale degli Europei, stavolta contro l'Inghilterra: vincerla per tornare a vincere, 15 anni dopo.