Presentazione, pioggia e doppia seduta: il primo giorno di Inzaghi all’Inter

Al fianco del tecnico nerazzurro presente anche la dirigenza ad Appiano

E' iniziata ieri ufficialmente la nuova stagione dell'Inter sotto gli ordini di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico sta prendendo confidenza con l'ambiente nerazzurro.

Dopo la conferenza stampa, in cui ha ribadito come l'obiettivo della stagione sia difendere lo scudetto appena vinto, ieri Inzaghi si è presentato alla squadra, affiancato dalla dirigenza con Ausilio e Baccin al mattino e Marotta nel pomeriggio.

L'ex Lazio ha anche introdotto il suo staff e il suo metodo di lavoro, specificando le proprie richieste al gruppo. La giornata ad Appiano è iniziata presto alle 8 con tamponi e test fisici, poi si è proseguito in palestra per la prima seduta ufficiale del nuovo corso. La seconda, nel pomeriggio, è stata posticipata a causa dell’acquazzone ed è finita intorno alle 19.30: seduta in campo di pura tecnica. È un vero e proprio ritiro: i 18 convocati della prima squadra, più i giovani, dormono ad Appiano.