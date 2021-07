Marotta e Zhang spiegano l’addio di Conte: il retroscena sulla buonuscita

Durante l'assemblea dei soci i due hanno fatto chiarezza sul divorzio con il tecnico salentino

Il primo a prendere parola è stato inevitabilmente il presidente Steven Zhang, che ha fatto chiarezza sulla scelta, omaggiando però allo stesso tempo il tecnico salentino che ha riportato lo scudetto a Milano: "Si è chiuso il rapporto con Conte, un allenatore vincente, che è stato con noi negli ultimi due anni e che ha svolto un gran lavoro. Le linee guida della società e le idee di Conte non collimavano più, per questo ci siamo separati".

E c'è chi ha chiesto motivazioni sulla buonuscita riconosciuta a Conte. E' stato Marotta a spiegare la scelta: in quel momento era meglio trovare un'intesa economica per lasciarsi in buoni rapporti piuttosto che arrivare all'esonero e pagare l'intero importo. Proseguire insieme era infatti impossibile.