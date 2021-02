Inter-Lazio, la doppietta vale a Lukaku il gol numero 300 in carriera

Partita da vero opportunista quella giocata da Romelu Lukaku fino a questo momento. Il centravanti belga nei primi 45 minuti contro la Lazio, seppur partecipando poco all’interno della manovra nerazzurra, si è dimostrato assolutamente letale con una doppietta che per il momento vale il 2-0 dell’Inter. Prima su calcio di rigore procurato da Lautaro Martinez su fallo di Hoedt e successivamente su un rimpallo fortuito che l’ha messo a tu per tu con Reina consentendogli di battere a rete lo spagnolo.

Romelu Lukaku con il secondo gol del posticipo di questa sera ha tagliato tra l’altro un traguardo eccezionale: a soli 27 anni, infatti, il belga ha raggiunto quota 300 reti in tutte le competizioni, considerando sia quelle siglate a livello di club che di nazionale. Una doppietta che pone fine ad un periodo poco brillante e che in questo momento consente all’Inter il sorpasso sul Milan in classifica. Immediatamente sono arrivati i complimenti del club nerazzurro sui social:

