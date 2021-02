GdS – Lukaku e quell’urlo rivolto ad Ibrahimovic: “Sono il migliore, te l’ho detto!”

Uno dei duelli più attesi nel derby di ieri tra Milan e Inter era senz’altro quello tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due giganti stavolta si sono totalmente ignorati per concentrarsi soprattutto sulla partita e lasciarsi alle spalle quanto invece era avvenuto in Coppa Italia. Se lo svedese in almeno due occasioni ha trovato fra sé e il gol uno straordinario Samir Handanovic che gli ha sbarrato la strada, il centravanti belga si è invece tolto una gran bella soddisfazione timbrando la rete del definitivo k.o. rossonero.

Un gol nato da un’incursione centrale non letta dai centrali del Milan, che l’attaccante ha valorizzato con una corsa di potenza finalizzata da un mancino chirurgico a fil di palo, imparabile per Donnarumma. Con tre reti di vantaggio ed una partita ampiamente in mano, come ricostruito da La Gazzetta dello Sport, il belga durante l’esultanza ha così dato libero sfogo a tutte le proprie emozioni, urlando un messaggio rivolto direttamente ad Ibrahimovic: “I’m the f…ing best! Io! Io! Te l’ho detto!”. E adesso, oltre ai quattro punti di vantaggio sui rossoneri, anche nella classifica marcatori Lukaku ha staccato lo svedese.

