Top&Flop di Milan-Inter: LuLa pienissima, Handanovic in stato di grazia. E Perisic è una furia

E’ stata una gara senza storia quella giocata tra Milan e Inter nel derby di ieri pomeriggio. A parte i 52″ ad inizio ripresa in cui Handanovic è stato costretto a triplo miracolo – due volte su Ibrahimovic e una su Tonali – i rossoneri hanno più che altro subito la grande mossa tattica di Antonio Conte, abile a saper sfruttare i diversi momenti della partite ed alternare il pressing sia con i due attaccanti che con gli esterni. Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, quest’oggi nel Top&Flop di Milan-Inter – in assenza di insufficienze – sono stati selezionati solo 4 calciatori top, tra i migliori in campo del match di ieri.

I TOP DI MILAN-INTER >>>