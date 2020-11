Lukaku convocato domani e poi il Belgio: infortunio alle spalle?

Antonio Conte ha dato una buona notizia ai tifosi dell’Inter per la partita di domani contro l’Atalanta Romelu Lukaku sarà convocato. Il belga non è ancora al 100% della forma dopo l’affaticamento accusato la scorsa settimana che lo ha costretto a salutare le partite contro Parma e Real Madrid, ma potrà essere una carta importante da giocarsi in un match delicato.

Lukaku è stato convocato anche dal suo Belgio per la sosta delle nazionali per tre match contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca. L’infortunio sembra così alle spalle ma domani si avrà un riscontro importante: se Conte lo butterà nella mischia significa che il recupero c’è stato e dunque anche in nazionale potrà tranquillamente giocare. In caso contrario l’Inter si aspetta che non verrà rischiato e sarà preservato per il prossimo tour de force.

