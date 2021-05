Lukaku: “Vestire questa maglia è incredibile: io sono interista!”

Il centravanti nerazzurro: "Scrissi a Conte 'arrivo', nell'estate del 2019"

Romelu Lukaku ha parlato in un'intervista rilasciata per il Matchday Programme in vista dell'incontro di domani tra Inter e Roma alle 20.45. Il centravanti belga ha fatto un piccolo riepilogo della stagione e della grande vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri, ma non solo. Queste le sue parole: "Abbiamo vinto perché siamo riusciti a costruire uno spirito di gruppo eccezionale. La voglia di vincere ce la siamo trasmessa a vicenda. Il gol più bello? Scelgo il 3-0 con il Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza e la precisione. E ha anche avuto un significato profondo per me."