GdS – Inter, i dettagli dell’accordo con il Verona per Dimarco: Radu nell’affare

L'esterno sinistro tornerà ad Appiano Gentile al servizio di Antonio Conte

Ha subito una fortissima accelerata la trattativa tra Inter ed Hellas Verona per consentire a Federico Dimarco di tornare in maglia nerazzurra la prossima stagione. Un'operazione dettata probabilmente dalle difficoltà economiche che Suning incontrerà nel prossimo mercato e che ha spinto la società a chiudere per il ritorno dell'esterno sinistro cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Il club veneto, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe stretto un patto tra gentiluomini con la dirigenza interista, bloccando un calciatore per il futuro.