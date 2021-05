Marotta: “Superlega archiviata. Riduzione stipendi? Costo del lavoro è variante seria”

Le parole del dirigente a margine della riunione di Lega

Sembra esserci una riconciliazione fra i vari club di Serie A, dopo le polemiche suscitate nei mesi scorsi a seguito dell'annuncio della Superlega. Della vicenda ha parlato l'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta , a margine della riunione di Lega tenuta oggi. Queste le sue dichiarazioni, riprese da Tuttomercatoweb: "Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Fatta un'analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse".

Marotta prosegue: "Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità. Passo indietro anche della Juventus? Gli aspetti giuridici non competono sicuramente a me. Ripeto, il tema Superlega è stato superato in un clima di grande cordialità".