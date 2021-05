Inter-Roma, Conte: “Miglior attacco? Dobbiamo essere primi in tutto. Onoriamo lo scudetto”

Le parole del tecnico alla vigilia della sfida

Il tecnico dell' Inter Antonio Conte non ha tenuto quest'oggi la sua consueta conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma. L'allenatore salentino, però, ha parlato della sfida ai microfoni del canale ufficiale del club. Queste le sue dichiarazioni:

INTER-SAMPDORIA - "L'obiettivo è quello di essere sempre concentrati, penso che i ragazzi contro la Sampdoria abbiano fatto molto bene. Ho espresso i miei complimenti perché ho visto delle bellissime giocate che abbiamo provato e riprovato in allenamento. Sono contento perché nonostante i numerosi cambi c'è stata un'ottima prestazione".

FINALE DI STAGIONE - "Bisogna onorare lo scudetto affrontando tutte le partite con professionalità, dobbiamo avere sempre l'idea della vittoria provando a dare sempre il massimo in campo".

CRESCITA DEI SINGOLI - "I numeri dicono tutto ed i nostri sono positivi, soprattutto nella seconda parte di campionato: questi dimostrano anche la crescita dei singoli. In questa parte finale di stagione dobbiamo ancora migliorare, non siamo il miglior attacco perché l'Atalanta ci ha superato. Anche in questo vogliamo essere i primi".