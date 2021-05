Julio Cesar: “Post Handanovic? Occhio a Brazao e Stankovic. Lo scudetto una grande felicità”

L'ex portiere ospite su Twitch

Un campione indimenticabile. Con le sue parate ha fatto sognare tutti i tifosi dell' Inter , eroe del Triplete del 2010 ed ancora legato indissolubilmente ai colori nerazzurri: oggi Julio Cesar è intervenuto in diretta sul canale Twitch dell'Inter.

SOSTITUTO DI HANDANOVIC - "E' una domanda difficile. Abbiamo tanti portiere sul mercato, ci sono anche Brazao, Stankovic. E' un ruolo in cui l'Inter non deve essere preoccupata secondo me".