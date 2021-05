Verso Inter-Roma, Fonseca: “Complimenti all’Inter per il titolo, sono una grande squadra e domani…”

Domani alle 20:45 il match

Si ritorna in campo domani sera, di nuovo a San Siro. L' Inter di Antonio Conte fresca campione d'Italia ospiterà la Roma di Paulo Fonseca in lotta per il settimo posto in campionato e reduce da una semifinale - persa contro il Manchester United - di Europa League.

Alla vigilia del match il tecnico portoghese, che a fine stagione lascerà la capitale per far posto a José Mourinho, ha parlato così in conferenza stampa: "L’Inter è una grandissima squadra. Gli faccio i complimenti per il titolo. Non avranno pressioni e sarà meglio per loro. Sarà forte anche domani, mi aspetto una partita difficile. Infortuni? Domani avremo El Shaarawy, Perez e Villar. Sono pronti per aiutare la squadra".