Mercato – Vidal-Marsiglia, arrivano conferme: l’Inter pronta a cederlo a zero

Il cileno ha già parlato con Sampaoli

Il centrocampista in questa stagione ha dovuto fare i conti con continui problemi fisici, e nel girone di ritorno è stato utilizzato pochissimo e dunque dopo tanto corteggiamento ed una sola stagione all'Inter, potrebbe già lasciare Milano. Come riportato da France Football arrivano conferme sull'interesse del Marsiglia per Arturo Vidal, tanto che il cileno avrebbe già avuto un colloquio con il tecnico del club francese Jorge Sampaoli, ct del Cile fino al 2016 con cui ha vinto la Coppa America nel 2015. Il taglio di costi imposto da Steven Zhang potrebbe quindi favorire la partenza di Vidal, che percepisce un ingaggio di sei milioni di euro e - nonostante un contratto biennale - l'Inter sarebbe disposta a lasciare partire a zero.