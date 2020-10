Futuro da allenatore per Lukaku? Retroscena dal Belgio: suggestione Anderlecht

“Lukaku mi ha detto che vuole tornare all’Anderlecht, lo ha fatto capire. Ma non come giocatore, bensì come allenatore”. A dichiararlo è l’ex giocatore Jan Mulder ai microfoni di Het Laatste Nieuws.

L’attaccante dell’Inter sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Lukaku vorrebbe intraprendere la carriera da allenatore. E chissà partire da dove tutto è iniziato. Ma ci sono ancora tanti gol da segnare in maglia nerazzurra, la strada è ancora lunga.

