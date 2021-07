Social e super allenamenti in vacanza: Lukaku pronto a riprendersi l’Inter. Domenica da Inzaghi

L'attaccante belga si farà trovare pronto

Raffaele Caruso

In casa nerazzurra è partito il conto alla rovescia. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi la sua Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga domenica si aggregherà ai compagni di squadra negli States e avrà modo di conoscere di persona Simone Inzaghi, dopo i contatti via telefono che ci sono stati nelle scorse settimane.

E Lukaku si presenterà già in discreta forma, visto che il numero 9 dell'Inter non ha perso tempo allenandosi duramente in questi giorni. Le sue vacanze infatti sono state un mix tra relax, mare, allenamenti e appuntamenti di lavoro, con in mano il programma di allenamento stilato insieme all’Inter.

Romelu è partito dalla Sardegna per poi spostarsi in America, ora è alle Isole Turks e Caicos, in pieno oceano Atlantico. Ultimi giorni di relax con famiglia e amici, con la solita parentesi dedicata all’allenamento, poi in gruppo da Inzaghi. Nel tour estivo, ogni spostamento è avvenuto con voli privati, per tutelarsi al massimo contro la possibilità di esporsi al rischio contagio.

E Lukaku ha avuto anche il modo di rimarcare il suo status da leader anche sui social. Ieri ha risposto allo sfottò di un tifoso sui social, che gli chiedeva se tutti questi allenamenti serviranno ad uscire "dalla tasca di Chiellini". "Sono felice per l’Italia... però i campioni dell’Italia siamo noi dell’Inter, ricordatelo", una risposta che ha mandato in estasi il popolo nerazzurro.