Mezza Europa su Satriano, l’Inter ha le idee chiare: via solo in prestito. E se fosse lui la quarta punta?

L'attaccante uruguaiano piace in Italia, Svizzera, Belgio e Spagna. Inzaghi potrebbe sorprendere tutti

Raffaele Caruso

Il gol siglato ieri in amichevole contro il Lugano ha posto i riflettori su Matrian Satriano, attaccante classe 2001 dell'Inter. L'uruguaiano si è messo in mostra, non soltanto con la rete del 2-2, ma con giocate importanti che hanno confermato tutto il suo potenziale.

Il suo futuro resta tutto da scrivere. Satriano infatti potrebbe essere l'ennesimo nome in ballo sull'asse Cagliari-Milano. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club rossoblu ha offerto 3 milioni di euro,ma la proposta è già stata rispedita al mittente perché ritenuta troppo bassa e i nerazzurri non vogliono cedere l’uruguaiano.

L'Inter infatti non ha alcuna intenzione di vendere Satriano. L’attaccante piace in Svizzera, Spagna, Belgio e Italia, al momento si valuta però solo il prestito in casa nerazzurra.

E attenzione alla sua possibile permanenza in rosa, rivela La Repubblica. Inzaghi potrebbe pensare di promuoverlo in prima squadra come quarto attaccante alle spalle di Lautaro, Lukaku e Sanchez: molto dipenderà dalle risposte che il classe 2001 darà contro l'Arsenal nella tournée in Florida.