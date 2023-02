Lukaku manda segnali positivi all’Inter: con la Sampdoria di nuovo titolare?

L'ingresso in campo nel derby è stato di buon livello

Enrico Traini

Il successo nel derby contro il Milan ha portato tante buone notizie in casa Inter. Tra queste c'è anche la condizione di Romelu Lukaku. L'attaccante belga sta continuando a crescere e a diventare sempre più importante per la squadra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, quando è entrato in campo ieri, Big Rom ha mostrato la sua forza nella difesa del pallone, ha collaborato con i compagni in alcune triangolazioni ed è anche andato due volte vicino al raddoppio, prima annullato dall'arbitro e poi negato da Tatarusanu. Tanti segnali positivi che lasciano sperare per il futuro.

Allora, il match contro la Sampdoria potrebbe rivelarsi decisivo: l'Inter che avrà a disposizione sette giorni pieni per lavorare sul campo e Lukaku potrebbe essere il titolare d'attacco. Il suo ritorno al 100%, infatti, potrebbe essere fondamentale nei futuri incontri di Champions League contro il Porto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Ieri sera, c'erano un po' di dubbi e di timore per l'ingresso in campo di Lukaku al 71'. I tifosi interisti avevano ancora nella memoria il pessimo ingresso in campo contro il Monza e una sua replica, in un derby, poteva essere sanguinosa. Big Rom, invece, ha smentito tutti, calandosi perfettamente nel contesto della partita.

Un subentro, dunque, in linea con la seconda parte della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. È il segnale che Lukaku sta riprendendo confidenza con il campo, con la palla, ma soprattutto con il suo corpo. L'Inter spera che possa ritrovarsi appieno, perché, se il belga è in forma, è in grado di fare la differenza come pochi altri.