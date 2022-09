Dietrofront Lukaku: quasi impossibile vedere il belga contro la Roma

Pessime notizie per l' Inter e per Inzaghi . Se ieri infatti sembrava che Lukaku fosse completamente recuperato e arruolabile per la partita contro la Roma , la realtà purtroppo è ben diversa. Stando a quanto riportato da Marco Barzaghi di Sky Sport infatti, le speranze di vedere il belga in campo sarebbero svanite rapidamente.

L'attaccante ieri non si è allenato con il gruppo ed è quello più indietro di condizione. Sta ancora ultimando il recupero e quindi quasi sicuramente non sarà a disposizione per la partita contro la Roma. Non solo dal primo minuto, ma è plausibile che non venga nemmeno inserito nella lista dei convocati: Inzaghi non vuole correre rischi con Lukaku, meglio non averlo per una gara in più che rischiare ricadute. Al suo posto dovrebbe giocare Dzeko.