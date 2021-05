Lukaku (DAZN): “Lacrime per i miei nonni, feci una promessa. Il gol? Fortuna e qualità”

Le lacrime di gioia di Big Rom

Autentico protagonista di questo Scudetto e questa cavalcata, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Dazn: "Quest'anno è stato importante per noi. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo Scudetto, l'anno scorso ci siamo andati vicini. Siamo stati bravi, nel gioco, nella mentalità, tutti abbiamo fatto un grande step e sono orgoglioso di far parte di questa squadra".