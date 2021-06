Lukaku: “I tifosi dell’Inter mi hanno fatto scattare qualcosa, dopo la finale di Europa League…”

I tifosi nerazzurri visti dagli occhi di Big Rom

L'uomo simbolo dell'Inter di questi due anni: Romelu Lukaku è subito entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri a suon di gol e soprattutto per le sua qualità umane oltre che calcistiche. Un giocatore del suo calibro e delle sue caratteristiche non si vedevano all'ombra del Duomo da tanti anni, ed in un'intervista a L'Uomo Vogue ha parlato del suo rapporto con i tifosi interisti e non solo.