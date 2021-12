Lukaku si sfoga: “Tuchel? Basta avere chiarezza su come vuole impiegarmi”

Le parole dell'attaccante belga sul suo allenatore al Chelsea

Che non sia sbocciato ancora l'amore tra Lukaku e il modo di giocare del Chelsea è evidente. Tre giorni fa, rientrato dal coronavirus, il belga è tornato a segnare con la maglia dei blues dopo quasi tre mesi dall'ultima volta in Premier League. Tuchel, tecnico del club inglese, non sembra aver ancora trovato la collocazione giusta per Lukaku che ha parlato così ai microfoni di ESPN Brasil: ""Abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po' di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale".