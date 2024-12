Maglia Inter 2025/2026: spunta in rete una nuova FOTO

Nonostante la stagione attuale sia entrata solo ora nel vivo, già da tempo circolano in rete indiscrezioni sulla nuova maglia dell’Inter per il 2025/2026. La divisa, che dovrebbe tornare ad avere delle strisce classiche nerazzurre, dovrebbe avere come novità il colore celeste del logo Nike e dello stemma.

Queste notizie sembrano essere confermata da una nuova foto pubblicata in rete dal portale specializzato Footy Headlines, diffusa sul proprio profilo X.

Questa la nuova foto: