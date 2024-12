STOP dal regolamento: ecco chi NON potrà giocare Fiorentina-Inter

Dopo la grande paura per Edoardo Bove, svenuto in campo nel primo tempo di Fiorentina-Inter, portando all’inevitabile rinvio della gara, già da oggi la Lega Serie A dovrà muoversi per stabilire la data per il recupero del match della 14a giornata di Serie A.

Come da regolamento, la gara riprenderà dal minuto dell’interruzione con una rimessa laterale in favore dei Viola. Poco più di 70 minuti ancora da giocare, dunque, con Simone Inzaghi che dovrà fare attenzione ad alcuni dettagli.

Nel giorno del recupero, infatti, potranno giocare solo calciatori disponibili nella gara di ieri. A livello regolamentare, pertanto, potranno scendere in campo i tesserati delle due squadre in quel momento, non squalificati. Per questo motivo, anche gli indisponibili (come Acerbi, Pavard e Carlos Augusto), potranno essere a disposizione.

Al tempo stesso, non potranno essere presenti calciatori acquistati nel mercato di gennaio. Una differenza sostanziale rispetto all’altra gara da recuperare, Bologna-Milan, dove ciò potrà accadere. Questo perché la gara del Franchi è stata interrotta mentre era in corso, mentre al Dall’Ara la partita non si è disputata proprio.