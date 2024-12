Fiorentina-Inter, 0-1 o 0-0: la scelta sul gol di Lautaro

Nell’ultima puntata di “Open VAR”, programma in onda su DAZN, è stato spiegato chiaramente come sono andati i fatti e i controlli sul gol di Lautaro Martinez che aveva innescato tante proteste dei due allenatori, prima dello spaventoso malore di Edoardo Bove che ha portato alla sospensione della sfida tra Fiorentina ed Inter.

Al 15′ del primo tempo – due minuti prima che il centrocampista viola si sentisse male – l’Inter è riuscita a trovare il gol con Lautaro Martinez su un lungo lancio di Denzel Dumfries. La rete però è stata immediatamente annullata perché il laterale olandese sembrava aver varcato la linea laterale al momento del lancio.

Durante “Open VAR” sono state fatte vedere le immagini precise che mostrano come il pallone esca dal campo prima che Dumfries possa intervenire lanciando verso Lautaro. In sala VAR quindi è stata rivista e confermata la decisione presa sul campo dalla squadra arbitrale prima che scattasse l’allarme.

C’erano un po’ di dubbi infatti vista l’emergenza scattata in quel momento per il malore di Bove che aveva, naturalmente, fatto passare in secondo piano tutte le tematiche legate al campo. Ora quindi è stata fatta luce e la partita ripartirà dallo 0-0 quando verrà ripresa nei prossimi mesi.