Perché Fiorentina-Inter non potrà essere recuperata domani

Attimi di terrore allo stadio Artemio Franchi nel primo tempo di Fiorentina-Inter, quando Edoardo Bove ha improvvisamente perso conoscenza. Il centrocampista è stato subito trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze, dove sarebbero arrivate notizie abbastanza confortanti.

I giocatori e i membri dello staff delle due squadre hanno subito lasciato il campo disperati, con la gara è che è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Come spiegato da Luca Marelli di DAZN, la partita non potrà essere recuperata domani, per via dell’impegno di Coppa Italia della Fiorentina contro l’Empoli, di mercoledì 4 dicembre.