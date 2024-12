Barella e Lautaro compatti con Marotta: le reazioni dopo il malore a Bove

In queste ore seguenti al triste accaduto che ha visto coinvolto Edoardo Bove – accasciatosi privo di sensi in mezzo al campo durante Fiorentina–Inter -, stanno venendo a galla alcuni retroscena su cosa è successo allo stadio Franchi in quei momenti.

Nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport sottolinea come i giocatori dell’Inter si siano uniti subito al dolore dei colleghi della Fiorentina e abbiano tutti quanti assieme deciso di non riprendere a giocare ma di rinviare la partita.

La rosea mette in evidenza le reazioni dei giocatori nerazzurri come Dumfries che è immediatamente corso vicino a Bove tentando di soccorrerlo ed è stato uno dei primi ad accorgersi del suo svenimento. Dimarco, con altri giocatori della Fiorentina come Mandragora e Ranieri, era invece uno dei più infuriati con l’ambulanza che non entrava in campo ma da protocollo non le era consentito.

Tutti i giocatori dell’Inter si sono quindi uniti alle parole del presidente Beppe Marotta che dopo il rinvio ufficiale del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sia con i gesti in quei concitati momenti in campo che con le dichiarazioni dopo la sospensione definitiva.