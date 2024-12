Aggiornamento Bove: le sue condizioni la mattina dopo il malore

Il 14° turno di Serie A è stato caratterizzato dal preoccupante malore che ha colpito Edoardo Bove al minuto 17 di Fiorentina–Inter quando il centrocampista ex Roma è crollato a terra privo di sensi ed è stato subito soccorso dai medici prima di essere poi portato in ospedale ieri attorno alle ore 18:30.

Questa mattina arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport, Bove sarebbe sveglio e lucido, avrebbe passato quindi bene la notte all’ospedale Careggi in Firenze rispondendo alle domande dei suoi cari lì presenti, ci sono i genitori Giovanni e Tanja oltre alla fidanzata Martina.

L’agenzia ANSA ha reso noto che in mattinata anche l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, il suo compagno di squadra Danilo Cataldi e i dirigenti viola, Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, hanno fatto tutti visita a Bove in ospedale. Nelle prossime ore e giorni sono attese ulteriori novità sulle condizioni del calciatore che si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica di ciò che gli è accaduto.