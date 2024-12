Fiorentina-Inter, Graziano Cesari fa chiarezza sul gol di Lautaro

La partita di ieri tra Fiorentina e Inter è stata sospesa al 17′ del primo tempo per il malore che ha accusato Edoardo Bove e per il quale è stato subito portato in ospedale a Firenze tra il panico generale. Mentre questa mattina arrivano notizie confortati sulle condizioni del centrocampista viola, in queste ore si è creata un po’ di confusione in merito alla regolarità o meno del gol di Lautaro Martinez arrivato pochi istanti prima dell’emergenza che ha sospeso il match.

Il numero 10 dell’Inter aveva infatti trovato il gol su lancio di Denzel Dumfries ma l’assistente dell’arbitro aveva subito alzato la bandierina per segnalarne l’irregolarità. Il direttore di gara Doveri ha però lasciato proseguire per consentire al VAR di rivedere l’azione e adesso sono emerse le immagini giuste per la valutazione.

L’ex arbitro Graziano Cesari dagli studi di Pressing ha confermato che il gol non è regolare con queste parole: “C’è un’immagine televisiva emblematica che toglie ogni dubbio. Il direttore di gara ha fatto ampi gesti che si riprenderà con una rimessa laterale in favore dei viola. Il pallone era uscito ed è stato valutato l’episodio della rete di Lautaro Martinez dopo che il guardalinee ha alzato la bandierina”.

Cesari ha fatto notare come il pallone fosse già uscito dal campo prima del lancio di Dumfries e che quindi la gara riprenderà dallo 0-0. “Dumfries calcia, il pallone sembra uscito, il guardalinee alza la bandierina. Bravissimo Doveri che non ferma il gioco così dà la possibilità al VAR di intervenire. Marinelli ha spiegato la situazione a Inzaghi. L’interpretazione del protocollo è stata perfetta“, ha concluso l’ex arbitro negli studi di Mediaset.