Darmian va in panchina ma si SCALDA con i titolari: il retroscena

La sfida di ieri allo stadio Franchi di Firenze è durata appena 17 minuti prima della sospensione per il malore di Edoardo Bove. Per i giocatori di Fiorentina e Inter era una partita molto importante visto che arrivavano entrambe da un ottimo momento di forma e puntavano alla vetta della classifica essendo a pari punti con 28 lunghezze a testa.

I nerazzurri arrivavano a questo match in un momento molto complicato dal punto di vista degli infortuni specialmente nel reparto arretrato dove erano assenti dei pezzi grossi come Acerbi e Pavard. Un jolly difensivo come Carlos Augusto che può giocare sia sulla fascia mancina che come braccetto era assente anche lui per un problema muscolare.

Il tecnico Simone Inzaghi si trovava infatti in una grande crisi difensiva e aveva le scelte quasi obbligate cone Bisseck, De Vrij e Bastoni più il giovane Palacios in panchina. Per evitare qualsiasi tipo di rischio, l’allenatore dell’Inter ha fatto scaldare anche una riserva come Darmian con gli undici titolari nel prepartita.

Si è trattato di una mossa abbastanza curiosa dato che solitamente chi parte dalla panchina, nel pre-gara fa un riscaldamento più leggero rispetto ai titolari. Darmian però si è preparato con chi ha iniziato dal 1′ per essere subito pronto ad entrare in campo in caso di necessità visto che può giocare anche nel terzetto difensivo.