Novità da Appiano Gentile: scelta forte di Inzaghi per l’allenamento

All’indomani della partita di campionato tra Fiorentina e Inter che è stata sospesa dopo soli 17 minuti, i giocatori nerazzurri sono tornati a Milano e per il tecnico Simone Inzaghi e il suo staff c’era da programmare la settimana visto che già venerdì si torna in campo a San Siro per sfidare il Parma.

Come raccolto dai colleghi di Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno però fatto il loro allenamento personalizzato soltanto i due infortunati Francesco Acerbi e Carlos Augusto che sono al momento ko per noie muscolari e che cercheranno di tornare in gruppo il prima possibile.

A tutto il resto della squadra, invece, Inzaghi ha concesso una giornata libera perché erano tutti ancora molto scossi per quanto accaduto a Bove e così si è preferito non svolgere una consueta sessione di allenamento nel centro sportivo nerazzurro. Una scelta forte del tecnico ma che può essere molto utile per il bene della squadra dopo l’accaduto da paura di ieri pomeriggio al Franchi.

I giocatori dell’Inter ed Inzaghi torneranno a lavorare domani ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la partita interna da giocare venerdì alle ore 18:30 a San Siro contro il Parma di Fabio Pecchia, una gara nella quale l’allenatore nerazzurro spera di recuperare qualche infortunato.